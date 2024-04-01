Идеально на короткие ногти: 4 идеи стильного маникюра-2024

В этом сезоне трендовым цветом в маникюре стали как чудесные так и яркие цвета. Каждая модница найдет себе по вкусу.

Видео дня

Об этом пишет Радиотрек.

Молочный

Молочный цвет – это классика, которая всегда выглядит дорого и стильно. Он подходит для любого случая, от повседневного до официального. Чтобы сделать маникюр более интересным, можно нанести на молочный фон серебристые струящиеся линии.

Унылый

Нудный маникюр – это еще один вариант, который не выходит из моды. Он идеально подчеркивает естественную красоту ногтей. В 2024 году в моде матовый и хромированный нюд, а также телесный маникюр с точками у основания ногтя. Для праздничного образа можно нанести на 1-2 ногти безвкусного цвета серебристые блестки.

Красный

Красный цвет – это символ страсти и элегантности. Он всегда привлекает внимание и подходит для смелых девушек. Чтобы красный маникюр смотрелся изысканно, нужно выбрать свой идеальный оттенок. Он может быть алым, вишневым, бордовым или матовым.

Оливковый

Оливковый цвет – это набирающий популярность тренд. Он смотрится естественно и нежно, а также подходит для любого типа кожи. Украинские мастера предлагают в таком маникюре делать один ноготь акцентным. К примеру, его можно покрыть черным, серебристым или золотым лаком.

Напомним, мы уже писали о 7 признаках маникюра в стиле "old money".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !