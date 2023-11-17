Идеально на перекус: рецепт тыквенно-овсяного печенья за 30 минут
Тыква делает печенье по рецепту от Shuba мягкой и влажной, а его сладковатый вкус прекрасно сочетается с овсяными хлопьями.
Ингредиенты;
Масло сливочное – 1 стакана
Сахар – 1 стакана
Сахар тростниковый коричневый – 1 стакан.
Пюре тыквенное – 1 л
Яйца куриные – 1 шт.
Мука пшеничная – 2 стакана
Ванильный экстракт – 1 ч. л.
Сода пищевая – 1 ч. л.
Соль – 1/2 ч. л.
Грецкие орехи – 3/4 стакана
Изюм – 3/4 стакана
Корица молотая – 1/4 ч. л.
Мускатный орех молотый – 1/4 ч. л.
Гвоздика молотая – по вкусу
Хлопья овсяные – 1.5 стакана
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Способ приготовления:
Разогрейте духовку до 180°С, а два противня пергаментом.
В миске взбейте размягченное масло, сахарный песок и коричневый сахар 3 минуты.
Добавьте тыквенное пюре, яйцо, чайную ложку ванильного экстракта и перемешайте.
Возьмите другую миску и смешайте в ней овсяные хлопья быстрого приготовления, специи для тыквенного пирога (корица, мускатный орех, гвоздика), соду, щепотку соли и муку. Перемешайте с влажной смесью.
Медленно добавьте измельченные грецкие орехи и изюм.
Сделайте из теста "шарики" и выложите на противень, не очень близко друг к другу.
Выпекайте 15 минут.
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