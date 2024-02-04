Идеально на завтрак: быстрый рецепт американских панкейков

Панкейки – это не просто американская классика, это настоящее наслаждение для всей семьи. Их рыхлая текстура и нежный вкус делают завтрак или бранч незабываемыми. Они прекрасно смакуют с разными топингами – как сладкими, так и солеными.

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Об этом пишет Shuba.

Ингредиенты :

Мука пшеничная – 160 г

Сахар – 40 г

Разрыхлитель - 8 г

Соль – 8 г

Яйцо куриное – 1 шт.

Молоко 2,5% – 200 г

Масло подсолнечное – 30 г

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Приготовление :

В большой миске смешайте муку, сахар, разрыхлитель и соль. Сделайте в центре углубления и влейте молоко, яйцо и растительное масло. Смешайте до однородной массы. Дайте отдохнуть тесту 15-30 минут. Нагрейте сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне, слегка смажьте ее растительным маслом. Вылейте на сковороду ¼ стакана теста для одного блина. Переверните блинчик, когда на его поверхности появятся пузырьки. Жарьте панкейки до золотистого цвета с обеих сторон. Подавайте горячими.

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