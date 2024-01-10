Идеально на завтрак: рецепт оладий с консервированными ананасами

Эти оладьи очень быстро и просто готовятся. Чтобы они получились пышными, извлеките йогурт и яйца из холодильника заранее, чтобы они нагрелись до комнатной температуры. Рецептом поделился портал Shuba.

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Для приготовления этих оладий понадобятся следующие ингредиенты:

Мука – 160 г

Грейпский йогурт – 200 г

Куриные яйца – 2 шт.

Консервированный ананас – 150 г

Сахар – 3 ст. л.

Сода пищевая – 1 ч. л.

Разрыхлитель – 1 ч. л.

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Приготовление

Взбейте венчиком йогурт, яйца и сахар до однородной массы. Добавьте сухие ингредиенты, предварительно просеяв муку. Порежьте ананас кусочками и добавьте в тесто. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием и обжарьте оладьи с двух сторон до золотистого цвета.

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