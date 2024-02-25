Идеально на завтрак: рецепт шоколадной смузи с финиками

Этот шоколадный смузи – отличный энергетический завтрак. Он невероятно вкусен и кремовый. Приготовление займет всего 20 минут. Детям такой напиток тоже понравится. Рецептом поделился портал Shuba.

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Для полосы понадобятся:

–вода

– какао-порошок

–кешью

– финики

–кардомон

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Способ приготовления:

Финики предварительно замачиваются в мягкой воде.

Все ингредиенты выкладываются в блендере и сбиваются до однородной консистенции.

Готовый напиток насыщен полезными веществами и имеет отличный шоколадно-ореховый вкус.

Такое смузи – идеальный выбор для завтрака. Оно быстро готовится, дает заряд энергии на весь день и просто тает во рту.

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