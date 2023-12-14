Идеально подходит для завтрака: Как приготовить нежное медовое печенье

Ароматное и вкусное печенье для любого напитка – это отличный вариант для сытного и быстрого завтрака, который может конкурировать с обычными оладьями или омлетом. Его удобно хранить, а если станет черствым, просто можно погрузить его в кофе, чай или какао.

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На сайте Shuba приготовили медовое печенье, используя минимум ингредиентов. Такое печенье получит легкий вкус и аромат меда, делая каждое утро особенным.

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Рецепт нежного медового печенья

Ингредиенты на 4 порции:

2 яйца куриные

100 г масла сливочного

140 мл меда

300 г муки

70 г сахара

Сахар ванильный по вкусу

10 г разрыхлителя

3 г соли

Приготовление:

Растопите сливочное масло. Добавьте яйца, мед, сахар, ванильный сахар и соль, тщательно перемешайте. Постепенно просейте муку и разрыхлитель в полученную массу. Покройте тесто пищевой плёнкой и оставьте в морозильной камере на 15 минут. После указанного времени извлеките тесто и сформуйте из него шарики. Разместите их на застеленной пергаментной бумагой форме для выпечки и выпекайте в духовке в течение 10-15 минут при температуре 180⁰С.

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