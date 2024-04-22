Идеально подходит к любому лицу: трендовая стрижка бикси

Бикси – это не просто стрижка, это настоящая революция в мире моды. Эта универсальная прическа покоряет сердца миллионов женщин благодаря своей практичности, элегантности и омолаживающему эффекту. Она подходит для любого типа лица и структуры волос. Об этом пишет Радиотрек.

Что же такое бикси?

Бикси – это сочетание боб-каре с многослойной структурой. Благодаря градуированным прядям, стрижка придает волосам объем, подчеркивает красоту лица и скрывает недостатки.

Преимущества бикси:

Универсальность: Подходит женщинам всех возрастов, типа волос и формы лица.

Подходит женщинам всех возрастов, типа волос и формы лица. Омолаживающий эффект: Мягкие линии и объем визуально сбрасываются несколько лет.

Мягкие линии и объем визуально сбрасываются несколько лет. Практичность: Не требует сложной укладки, легко поддается коррекции.

Не требует сложной укладки, легко поддается коррекции. Стиль: Бикси можно укладывать по-разному, создавая разные образы – от делового до романтического.

Кому подходит бикси?

Женщинам, стремящимся к стильному и современному образу.

Тем, кто хочет подчеркнуть красоту глаз и скул.

Обладательницам тонких и редких волос, ведь бикси визуально придает объем.

Женщинам, не желающим тратить много времени на укладку.

Как укладывать бикси?

Бикси не требует сложной укладки. Достаточно вымыть волосы, нанести немного мусса или текстурного спрея и высушить феном, придавая им объем.

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Вот несколько советов, которые помогут вам подобрать идеальный вариант бикси:

Проконсультируйтесь с парикмахером. Он поможет вам подобрать стрижку, которая подчеркнет ваши достоинства и скрывает недостатки.

Он поможет вам подобрать стрижку, которая подчеркнет ваши достоинства и скрывает недостатки. Подумайте о типе своих волос. Если у вас тонкие волосы, выберите стрижку с короткими слоями. Если у вас густые волосы, вы можете позволить себе более длинные слои.

Учтите форму своего лица. Круглолицам женщинам рекомендуется бикси с длинными прядями у лица, а квадратным – с более короткими.

Круглолицам женщинам рекомендуется бикси с длинными прядями у лица, а квадратным – с более короткими. Не бойтесь экспериментировать! Бикси можно укладывать по-разному, поэтому вы можете создавать разные образы.

Напомним, мы уже писали о трех стильных прически на короткие волосы.

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