Идеально подходит к любому лицу: трендовая стрижка бикси
Бикси – это не просто стрижка, это настоящая революция в мире моды. Эта универсальная прическа покоряет сердца миллионов женщин благодаря своей практичности, элегантности и омолаживающему эффекту. Она подходит для любого типа лица и структуры волос. Об этом пишет Радиотрек.
Что же такое бикси?
Бикси – это сочетание боб-каре с многослойной структурой. Благодаря градуированным прядям, стрижка придает волосам объем, подчеркивает красоту лица и скрывает недостатки.
Преимущества бикси:
- Универсальность: Подходит женщинам всех возрастов, типа волос и формы лица.
- Омолаживающий эффект: Мягкие линии и объем визуально сбрасываются несколько лет.
- Практичность: Не требует сложной укладки, легко поддается коррекции.
- Стиль: Бикси можно укладывать по-разному, создавая разные образы – от делового до романтического.
Кому подходит бикси?
- Женщинам, стремящимся к стильному и современному образу.
- Тем, кто хочет подчеркнуть красоту глаз и скул.
- Обладательницам тонких и редких волос, ведь бикси визуально придает объем.
- Женщинам, не желающим тратить много времени на укладку.
Как укладывать бикси?
Бикси не требует сложной укладки. Достаточно вымыть волосы, нанести немного мусса или текстурного спрея и высушить феном, придавая им объем.
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Вот несколько советов, которые помогут вам подобрать идеальный вариант бикси:
- Проконсультируйтесь с парикмахером. Он поможет вам подобрать стрижку, которая подчеркнет ваши достоинства и скрывает недостатки.
- Подумайте о типе своих волос. Если у вас тонкие волосы, выберите стрижку с короткими слоями. Если у вас густые волосы, вы можете позволить себе более длинные слои.
- Учтите форму своего лица. Круглолицам женщинам рекомендуется бикси с длинными прядями у лица, а квадратным – с более короткими.
- Не бойтесь экспериментировать! Бикси можно укладывать по-разному, поэтому вы можете создавать разные образы.
Напомним, мы уже писали о трех стильных прически на короткие волосы.
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