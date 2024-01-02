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Идеально после застолья: рецепт куриного супа с плавленым творогом за 20 минут

Цихоцкая Мария

Идеально после застолья: рецепт куриного супа с плавленым творогом за 20 минут

Этот суп – настоящий подарок для любителей сытных и вкусных супов. Он густой, насыщенный и имеет нежный сливочный вкус. Рецептом поделился портал Shuba.

Ингредиенты:

  • Вода – 2,5 л
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Картофель – 3 шт.
  • Куриное филе – 1 шт.
  • Рис – 100 г
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Соль – по вкусу
  • Перец черный молотый – по вкусу
  • Масло растительное - 30 мл
  • Плавленый творог - 70 г
  • Зелень – 20 г

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Приготовление:

  1. Овощи почистите, помойте и нарежьте кусочками. В кипящую подсоленную воду положите лук, морковь, лавровые листья и картофель. Доведите до кипения и варите на среднем огне до полуготовности овощей.
  2. Куриное филе помойте, порежьте кубиками, посолите, поперчите и обжарьте на масле до румяности, периодически помешивая.
  3. Тем временем в кипящий суп положите промытый рис и варите до его готовности.
  4. За несколько минут до готовности добавьте в суп нарезанные кусочки сыра и обжаренную курятину.
  5. Подавайте готовый суп, посыпав измельченной зеленью.

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