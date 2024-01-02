Идеально после застолья: рецепт куриного супа с плавленым творогом за 20 минут
Этот суп – настоящий подарок для любителей сытных и вкусных супов. Он густой, насыщенный и имеет нежный сливочный вкус. Рецептом поделился портал Shuba.
Ингредиенты:
- Вода – 2,5 л
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Картофель – 3 шт.
- Куриное филе – 1 шт.
- Рис – 100 г
- Лавровый лист – 2 шт.
- Соль – по вкусу
- Перец черный молотый – по вкусу
- Масло растительное - 30 мл
- Плавленый творог - 70 г
- Зелень – 20 г
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Приготовление:
- Овощи почистите, помойте и нарежьте кусочками. В кипящую подсоленную воду положите лук, морковь, лавровые листья и картофель. Доведите до кипения и варите на среднем огне до полуготовности овощей.
- Куриное филе помойте, порежьте кубиками, посолите, поперчите и обжарьте на масле до румяности, периодически помешивая.
- Тем временем в кипящий суп положите промытый рис и варите до его готовности.
- За несколько минут до готовности добавьте в суп нарезанные кусочки сыра и обжаренную курятину.
- Подавайте готовый суп, посыпав измельченной зеленью.
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