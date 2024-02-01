Идеальное тесто для хачапури и пирожков: легко и быстро приготовить

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Хачапури от Бабули Сусанны

Тесто (хачапури, пирожки с капустой, с картошкой)

1,5 кг муки

50 грамм дрожжи свежие

30 г масло сливочное

1 литр воды тёплой

30 грамм соли

30 грамм сахара

Замесили тесто, смочили руки растительным маслом и сформировали клубок и оставили в миске накрытым полотенцем на 30-40 минут

Из этого объема теста, сформировали 20 шариков, это будущие 20 шт хачапури

Можно использовать любую начинку

У нас: моцарелла на терке 80% и 20% пюре картофельное, щепотка соли

Хачапури собираем, как хинкали и жарим с двух сторон на сухой сковороде, после смажьте сливочным маслом

Приятного аппетита!