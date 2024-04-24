Идеальны для большого города: названы 10 лучших автомобилей с малыми габаритами
Маленькие машины – это то, что нужно для города! Они компактны, маневренны, экономны и, как правило, дешевле, чем большие. Эксперты составили список 8 лучших маленьких авто, которые показали себя лучшими во время тест-драйвов и предлагают привлекательное соотношение цены и качества.
Это лишь некоторые из лучших маленьких автомобилей на рынке, которые подобрал OBOZREVATEL. Выбор лучшего для вас зависит от ваших потребностей и бюджета.
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1. Fiat Panda:
- Этот компактный хэтчбек от итальянского производителя известен своей практичностью, доступностью и экономичностью.
- Panda предлагается с несколькими вариантами двигателей, включая гибридный, что делает его еще более экономичным.
- Автомобиль имеет просторный салон и багажное отделение, что делает его пригодным для повседневного использования.
2. Toyota IQ:
- Этот городской автомобиль известен компактными размерами и маневренностью, что делает его идеальным для езды в плотном городском трафике.
- IQ также предлагает экономные показатели расхода топлива.
- Несмотря на небольшие размеры, салон IQ достаточно просторен для двух человек.
3. Renault Clio RS:
- Этот горячий хэтчбек сочетает практичность с динамическими характеристиками.
- Clio RS оснащен мощным турбодвигателем, который делает его ловким и увлекательным в управлении.
- Автомобиль имеет стильный дизайн и хорошо оснащенный салон.
4. Ford-Sportka:
- Этот классический хот-хэтч все еще предлагает веселое управление и динамические характеристики.
- Ford-Sportka оснащен мощным двигателем, который делает его быстрым и маневренным.
- В автомобиле есть стильный дизайн и просторный салон.
5. David Brown Automotive Mini Remastered:
- Реставрированная классика Mini предлагает уникальный дизайн и современные удобства.
- Mini Remastered оснащен мощным двигателем, который делает его резвым и приятным в управлении.
- В автомобиле есть стильный салон с высококачественными материалами.
6. Volkswagen Up GTI:
- Этот хэтчбек предлагает веселое управление и динамические характеристики по доступной цене.
- Up GTI оснащен мощным турбодвигателем, который делает его ловким и увлекательным в управлении.
- Автомобиль имеет стильный дизайн и хорошо оснащенный салон.
7. Audi A2:
- Этот премиальный супермин предлагает стильный дизайн, качественные материалы и динамические характеристики.
- A2 доступен с разными двигателями, включая дизельный, что делает его экономным.
- В автомобиле есть просторный салон и багажное отделение.
8. Fiat Panda 4x4:
- Этот внедорожник предлагает универсальность и возможности езды по бездорожью в компактном корпусе.
- Panda 4x4 оснащен мощным двигателем, который делает его способным преодолевать препятствия.
- Автомобиль имеет просторный салон и багажное отделение.
9. Mercedes A-Class:
- Помните, когда Mercedes A-Class перевернулся во время "лосиного" теста? Это было ужасно! Но немцы не растерялись, добавили более широкие шины, занизили подвеску и встроили ESP, благодаря чему машинка стала более устойчивой.
10. Renaultsport Twingo:
- Этот малыш создан для драйва! 133 лошадки из 1.6-литрового двигателя разгоняют его до сотни за 8.7 секунд, а максималка – 200 км/ч. К тому же Twingo славится надежностью.
Сообщается, что в марте текущего года в Украине было зарегистрировано покупку примерно 6,5 тысячи новых автомобилей. Это на 9,4% превышает показатели февраля и на 28,8% выше результатов марта 2023 года. Лидером рейтинга продаж среди новых автомобилей снова стал кроссовер Renault Duster, проданный в количестве 920 единиц, в исполнении для общего рынка.
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