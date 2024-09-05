Идеальны для квартиры: какие породы собак мало лают

Если вы мечтаете о верном четвероногом друге, но вас смущает возможный шум от лая, можно выбрать среди нескольких пород собак, которые известны своим спокойным характером и не склонны к беспричинному лаю.

Эти собаки не склонны к беспричинному лаю, что делает их идеальными компаньонами для людей, ценящих тишину и покой. Большинство из этих пород отличаются высоким интеллектом и легко поддаются дрессировке, пишет Pets radar.

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Эти собаки очень привязаны к своим хозяевам и станут верными друзьями на всю жизнь. Поэтому важно помнить: любая собака нуждается в должном воспитании и социализации. Даже самая спокойная порода может начать лаять, если будет испытывать тревогу или скуку. Поэтому перед тем, как завести собаку, тщательно изучите ее особенности и потребности.

Французский бульдог – это настоящий джентльмен среди собак. Доброжелательный, игривый, но при этом спокойный и уравновешенный. Такая собака станет отличным компаньоном для всей семьи.

Французский бульдог. Источник: pexels.com

Басенджи – уникальная порода, которая фактически не лает. Вместо этого она может издавать разнообразные звуки, выражающие ее настроение. Кроме того, басенджи отличаются чистотой и не обладают неприятным запахом.

Басенджи. Источник: pexels.com

Ирландский сеттер – это не только красивая, но и умная и преданная собака. Несмотря на свою активность, он не подвержен беспричинному лаю.

Ирландский сеттер. Источник: pexels.com

Бульмастиф – большая и сильная собака, которая носит спокойный и уравновешенный характер. Он отлично подходит для роли телохранителя, но при этом он очень ласков и предан своей семье.

Бульмастиф. Источник: pexels.com

Пшеничный терьер – энергичная и умная собака, нуждающаяся в активных прогулках и тренировках. Однако при правильном воспитании она не будет создавать лишнего шума.

Пшеничный терьер. Источник: purina.ua

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