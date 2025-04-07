Идеальны для тех, кто много работает: топ спокойных и ленивых собак

По словам эксперта по поведению собак Вилла Атертона, есть породы, прекрасно подходящие людям, которые большинство времени проводят вне дома. Для тех, кто из-за работы часто отсутствует, выбор правильной породы особенно важен, ведь не каждая собака хорошо переносит одиночество.

Атертон отмечает, что если вы знаете, что не будете дома большую часть дня, стоит обратить внимание на собак, которые носят спокойный характер и могут комфортно оставаться в одиночестве. Одним из лучших вариантов в этом случае является грейхаунд. Несмотря на свою спортивную внешность и репутацию скоростных бегунов, эти собаки удивительно спокойны и ленивы. Им достаточно коротких прогулок утром и вечером, а остальное время они с удовольствием проведут в покое.

Еще одна идеальная порода для занятых людей – английский бульдог. Эти собаки неприхотливы, любят дремать и не требуют много физической активности. Бульдоги обычно хорошо переносят пребывание наедине и могут спать большую часть дня, пока ждут возвращения хозяина.

Среди больших пород хорошо себя чувствует в одиночестве бульмастиф. Они от природы независимы и не нуждаются в постоянном внимании. Кроме того, когда владелец отсутствует, бульмастиф может воспринимать это как свою работу — охранять дом.

Бассет-хаунд также подходит людям с плотным графиком. Эти собаки имеют спокойный темперамент, не подвержены тревоге и предпочитают сон и отдых. Они терпеливы, уравновешены и могут долго оставаться дома без стресса.

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Для любителей независимых характеров хорошо подойдет акита. Это собака с сильной волей, которая комфортно чувствует себя в одиночестве. Однако важно позаботиться о ранней социализации во избежание поведенческих проблем.

Еще один хороший вариант – чау-чау. Эти собаки известны низким уровнем тревожности и не слишком страдают, оставаясь одни. Их сдержанность и независимость делает их хорошими компаньонами для часто задерживающихся на работе.

Кстати, недавно в Индии произошло необычное событие — кинолог Сатиш из города Бенгалуру приобрел самую дорогую собаку в мире за 240 миллионов гривен. Пес по имени Кадабомба Оками является гибридом волка и кавказской овчарки, что делает его уникальным в своем роде.

Напомним, мы уже писали о топ породах, прекрасно контактирующих с детьми.

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