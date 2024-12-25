Идеальны для уютного праздничного вечера: топ рождественских фильмов

Хотите создать особую праздничную атмосферу? Предлагаем подборку увлекательных анимационных историй, которые напомнят о настоящих ценностях и наполнят ваш дом теплом семейного уюта. Об этом пишет РБК.

"Миссия Рождественское спасение" рассказывает трогательную историю об Артуре, младшем сыне Санты. Когда отец случайно пропускает одного ребенка в рождественскую ночь, Артур берет дело в свои руки. Несмотря на все препятствия, он полон решимости доставить подарок и сохранить рождественскую магию.

В короткометражке "Ледяное сердце: Рождество с Олафом" сестры Анна и Эльза обнаруживают, что у них нет собственных рождественских традиций. Неутомимый снеговик Олаф отправляется на поиски лучших праздничных обычаев, демонстрируя силу дружбы и преданности.

"Шрек: Рождество" покажет вам, как любимый зеленый огр пытается устроить безупречный праздник для своей семьи. Однако его лучший друг Вислюк и другие сказочные персонажи постоянно создают забавный хаос, переворачивая все планы вверх дном.

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Специальный выпуск "Рождественский Мадагаскар" приглашает присоединиться к веселым приключениям знакомых героев. Алекс, Марти, Мелман и Глория пытаются принести праздничный дух на тропический остров, что приводит к череде ярких и смешных ситуаций.

А "Клаус" расскажет историю молодого почтальона Джеспера, который оказывается в холодном городке, где царит недоверие и отчуждение. Встреча с таинственным мастером игрушек Клаусом становится началом удивительных перемен, когда два невероятных друга возвращают горожанам веру в чудо Рождества.

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