Идеальные охотники: топ пород кошек, имеющих быструю реакцию

Сегодня домашние любимцы являются скорее источником радости и антистресса, чем охотниками грызунов. Однако даже кошки, которые живут в квартирах и не сталкиваются с мышами, не потеряли способности к охоте. Инстинкты остаются, и при малейшей возможности воспитанники демонстрируют свое естественное мастерство.

Ресурс Hepper назвал породы кошек, являющихся лучшими охотниками на мышей. Если вы ищете пушистого друга, который сможет еще и оградить дом от грызунов, стоит обратить внимание на таких представителей.

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Лучшие охотники среди кошек

Сиамская кошка – любимица королевских семей Таиланда, которая славится своей способностью ловить мышей и крыс.

Мейн-кун – когда-то помогал американским фермерам в борьбе с грызунами, сохраняя отличные охотничьи навыки и сегодня.

– когда-то помогал американским фермерам в борьбе с грызунами, сохраняя отличные охотничьи навыки и сегодня. Сибирская кошка происходит из холодных регионов России, чрезвычайно быстра и ловка в охоте на мышей и крыс.

происходит из холодных регионов России, чрезвычайно быстра и ловка в охоте на мышей и крыс. Американская короткошерстная – эта порода появилась в Великобритании и использовалась на кораблях для борьбы с грызунами.

– эта порода появилась в Великобритании и использовалась на кораблях для борьбы с грызунами. Мэнкс – бесхвостая кошка с острова Мэн, прекрасно справлявшаяся с мышами на судах и фермах.

Японский бобтейл – раньше жил на шелковых фабриках, помогая уничтожать мышей, а ныне прекрасным домашним любимцем.

– раньше жил на шелковых фабриках, помогая уничтожать мышей, а ныне прекрасным домашним любимцем. Шартрез – французская порода, известная своей скоростью и мускулистостью, что делает ее идеальным охотником.

Другие породы с сильными охотничьими способностями относятся персидские, бенгальские, абиссинские, бурманские и турецкие ангорские коты.

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