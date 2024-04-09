Идеальный перекус в школу и на работу: рецепт закуски из слоеного теста с сыром и зеленью
Устали от однообразных рецептов из слоеного теста? Ищете новое интересное блюдо? Тогда этот закрученный пирог с тертым сыром и зеленью именно для вас! Он готовится за считанные минуты и не требует специальных навыков. Об этом пишет Shuba.
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Ингредиенты:
- Слоеное тесто – 400 г
- Зеленый базилик – 200 г
- Чеснок – 20 г
- Тертый пармезан – 100 г
- Масло растительное – 30 мл
- Лимонный сок – 30 мл
- Сыр – 100 г
Приготовление:
- Размельчите базилик, чеснок, пармезан, масло и лимонный сок в блендере.
- Разложите слоеное тесто на пергаменте и смажьте творожно-базиличной массой. Сложите тесто вдвое поперек.
- Натрите творог на грубой терке и посыпьте им тесто. Накройте пергаментом и разровняйте скалкой.
- Снимите верхний пергамент и нарежьте тесто на 10 полосок. Закрутите каждую полоску, как веревку, и выложите на противень, застеленный пергаментом.
- Выпекайте пирог при 180°C в течение 20 минут.
Советы:
- Вы можете использовать любой вид зелени, например петрушку, укроп или шпинат.
- Вместо пармезана можно использовать любой твердый сыр, например гауду или моцареллу.
- Для более насыщенного вкуса добавьте в начинку немного сушеных трав, например орегано или чабрец.
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