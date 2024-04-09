Идеальный перекус в школу и на работу: рецепт закуски из слоеного теста с сыром и зеленью

Устали от однообразных рецептов из слоеного теста? Ищете новое интересное блюдо? Тогда этот закрученный пирог с тертым сыром и зеленью именно для вас! Он готовится за считанные минуты и не требует специальных навыков. Об этом пишет Shuba.

Читайте также: Как приготовить рыбные котлеты из минтая и картофеля

Ингредиенты:

Слоеное тесто – 400 г

Зеленый базилик – 200 г

Чеснок – 20 г

Тертый пармезан – 100 г

Масло растительное – 30 мл

Лимонный сок – 30 мл

Сыр – 100 г

Приготовление:

Размельчите базилик, чеснок, пармезан, масло и лимонный сок в блендере. Разложите слоеное тесто на пергаменте и смажьте творожно-базиличной массой. Сложите тесто вдвое поперек. Натрите творог на грубой терке и посыпьте им тесто. Накройте пергаментом и разровняйте скалкой. Снимите верхний пергамент и нарежьте тесто на 10 полосок. Закрутите каждую полоску, как веревку, и выложите на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте пирог при 180°C в течение 20 минут.

Советы:

Вы можете использовать любой вид зелени, например петрушку, укроп или шпинат.

Вместо пармезана можно использовать любой твердый сыр, например гауду или моцареллу.

Для более насыщенного вкуса добавьте в начинку немного сушеных трав, например орегано или чабрец.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

Советуем также обратить внимание на рецепт рецепт французского омлета-суфле со шпинатом на завтрак.