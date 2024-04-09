rus
Українська
Рецепты

Идеальный перекус в школу и на работу: рецепт закуски из слоеного теста с сыром и зеленью

Цихоцкая Мария

Идеальный перекус в школу и на работу: рецепт закуски из слоеного теста с сыром и зеленью

Устали от однообразных рецептов из слоеного теста? Ищете новое интересное блюдо? Тогда этот закрученный пирог с тертым сыром и зеленью именно для вас! Он готовится за считанные минуты и не требует специальных навыков. Об этом пишет Shuba.

Читайте также: Как приготовить рыбные котлеты из минтая и картофеля

Ингредиенты:

  • Слоеное тесто – 400 г
  • Зеленый базилик – 200 г
  • Чеснок – 20 г
  • Тертый пармезан – 100 г
  • Масло растительное – 30 мл
  • Лимонный сок – 30 мл
  • Сыр – 100 г

Приготовление:

  1. Размельчите базилик, чеснок, пармезан, масло и лимонный сок в блендере.
  2. Разложите слоеное тесто на пергаменте и смажьте творожно-базиличной массой. Сложите тесто вдвое поперек.
  3. Натрите творог на грубой терке и посыпьте им тесто. Накройте пергаментом и разровняйте скалкой.
  4. Снимите верхний пергамент и нарежьте тесто на 10 полосок. Закрутите каждую полоску, как веревку, и выложите на противень, застеленный пергаментом.
  5. Выпекайте пирог при 180°C в течение 20 минут.

Советы:

  • Вы можете использовать любой вид зелени, например петрушку, укроп или шпинат.
  • Вместо пармезана можно использовать любой твердый сыр, например гауду или моцареллу.
  • Для более насыщенного вкуса добавьте в начинку немного сушеных трав, например орегано или чабрец.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

Советуем также обратить внимание на рецепт рецепт французского омлета-суфле со шпинатом на завтрак.

РецептыРецепт