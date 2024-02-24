Идеальный ужин: что и когда есть

БЛОГ

Видео дня

Думаю, вы уже не раз слышали рекомендацию, что ужинать нужно за 3-4 часа до сна. Но почему именно такой интервал?

Это связано с гормональной системой нашего организма, работой пищеварительной системы. В вечернее время у нас должны активизироваться "ночные гормоны": мелатонин и соматотропный гормон, запускающие использование организмом запасов жира на энергетические нужды ⠀

Далее текст на языке оригинала

Але злагоджена робота цих гормонів можлива лише тоді, коли ми дотримуємося режим харчування і режим сну ⁣ ⁣⠀

Спати ми повинні лягати в той же день, коли і прокинулися. Тобто найоптимальніший час відходу до сну 23:00. ⁣⁣⠀

Згідно циркадних ритмів, підшлункова залоза повинна знижувати свою активність не пізніше 21:00 (рівень інсуліну, який виділився на останній прийом їжі повинен плавно знизитися і нормалізувати кількість глюкози в крові). На формування і перетравлення харчової грудки необхідно близько 3-4 годин, в залежності від того, які продукти ви вибрали на вечерю.⁣⁣⠀

Звідси, шляхом нескладних арифметичних дій, знаходимо, що вечеря повинна бути за 3-4 години до сну, тобто 23:00-4 (3) години = 19:00 (20:00). Це стосується всіх: і тих, що худнуть і просто тих, хто хоче бути здоровими.

Що ж з'їсти на вечерю, яким продуктам віддати перевагу?

А ось тут вже все дуже індивідуально, потрібно самостійно простежити за реакцією організму і підібрати свій варіант. На що потрібно звернути увагу: вечеря повинна давати ситість і комфорт шлунково-кишкового тракту, але не набряклість і + на вагах вранці.⁣⁣

За класикою жанру на вечерю я рекомендую білок + овочі. Білок потрібно вибирати більш легкозасвоюваний – рибу, м'ясо птиці, яйця.

Якщо після вживання сирих овочів на вечерю відчуваєте дискомфорт в шлунку або кишечнику і з'являється відчуття голоду, овочі краще використовувати приготовані (на пару або тушковані/запечені). Обов'язково додавайте і жири.⁣⁣⠀

Декому для ситості можна додати також кашу або цільнозерновий хліб (близько 50 г). Вибирайте крупи з низьким глікемічним індексом: гречка, кіноа. Комусь комфортно на вечерю використовувати тільки кашу і овочі ⁣ ⁣

Було цікаво?