Играют с женским сердцем: мужчин этих трех знаков зодиака следует остерегаться

Иногда в жизни и отношениях наступают черные дни разочарований, когда большая любовь со временем превращалась в ненависть. Бесспорно, настоящим нравом может быть встреча мужчины, который глубже воспринимает любовь и ценит ее, но есть и такие, которые играют только с женским сердцем.

Они вычеркивают чувства из своей жизни, но являются большими эгоистами, которые воспринимают отношения поверхностно. Астрологи предлагают опасаться таких мужчин, рожденных под несколькими знаками зодиака, чтобы они не разбили вам сердце, пишет издание Оdzadu .

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Скорпион

Вы должны знать, что этот знак известен как бабник и, среди прочего, его сердце заковано в лед. Единственное, чего он хочет от женщины, это получать как можно большее удовольствие, и на этом все заканчивается. Никаких обязательств и долгосрочных контактов от него ждать не стоит. Он хочет, прежде всего, удовлетворить свои потребности. Когда вы перестанете его развлекать, он покинет вас, и его не волнует, плачете ли вы дома, потому что он уже нашел другую.

Козерог

Измена партнера для него совсем не является чем-то необычным. С ним чувства действительно идут на второй план, и в первую очередь с ним побеждает разум. Его коэффициент эмпатии очень низок, ведь он даже не может извиниться. Поэтому на долгосрочные отношения с ним рассчитывать не стоит.

Водолей

Водолеи обычно относятся к женщинам холодно, ведь более или менее смотрит только на физическую сторону и игнорирует ее душу. Он заинтересован только в удовлетворении своих потребностей. В нем вы действительно не найдете верного супруга, с которым можно было бы создать семью. Его холодность порой пугает оказывающихся рядом женщин.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи рассказали о знаках зодиаков, которые обожают работать.

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