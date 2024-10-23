Их хотят все: топ самых популярных пород кошек в мире

Мир домашних кошек поражает своим многообразием: по данным Всемирной федерации кошек сегодня существует более 70 официально признанных пород, хотя некоторые фелинологические организации насчитывают их более сотни. При общем количестве около 600 миллионов домашних кошек в мире некоторые породы пользуются особой популярностью. Об этом пишет Jagran Josh.

Топ самых популярных пород возглавляет мейн-кун – "нежный гигант" родом из штата Мэн, США. Эти большие коты известны своей доброжелательностью, роскошными пушистыми хвостами и характерными пучками шерсти на ушах.

Мэйн-кун. Источник: Википедия

Второе место занимают персидские кошки с их длинной шерстью и круглой мордашкой. Несмотря на ласковый характер, эти красавцы нуждаются в тщательном уходе.

Перс. Источник: Википедия

По теме: Нужен ли котам сухой корм и какова его дневная норма: что говорят ветеринары

Сиамская порода отличается изящным телосложением, особой окраской и миндалевидными глазами. Эти умные и коммуникабельные коты известны своей говорливостью и социальным поведением.

Сиамский кот. Источник: Википедия

Бенгальские коты привлекают внимание "диким" видом благодаря мраморной или пятнистой окраске. Они энергичны, умны и очень игривые.

Бенгальский кот. Источник: Википедия

Завершает топ порода сфинкс – уникальные бесшерстные коты, отличающиеся не только необычной внешностью, но и собачьей преданностью и ласковым нравом.

Сфинкс. Источник: Википедия

Напомним, мы уже писали о топ-2 самых верных породах кошек.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!