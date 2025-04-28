Их лучше не оставлять самих: топ пород непоседливых собак

Если у вас дома живет собака, вы наверняка не раз замечали ее желание спрятать пищу. Это поведение – естественный инстинкт, унаследованный от предков-волков, которые таким образом хранили запасы пищи на будущее или защищали их от других животных.

Однако собаки закапывают не только еду. Часто они хоронят любимые вещи хозяев или игрушки, которые считают особенно ценными – особенно в домах, где есть маленькие дети. Кроме того, из-за естественной любознательности собаки могут рыть цветочные горшки или повреждать мебель. Чтобы избежать подобных проблем, важно обеспечить питомцу достаточную физическую нагрузку и умственную стимуляцию. Об этом сообщает Ukr.Media.

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Среди пород, имеющих сильную склонность к рытью, особенно выделяются терьеры, таксы, беглые, басет-хаунды, цвергшнауцеры, золотистые ретриверы, спаниели и гончие. Поскольку эти собаки были выведены для охоты, им жизненно необходимо много двигаться, заниматься активными играми и реализовывать свои естественные инстинкты. Если вы планируете завести собаку одной из этих пород, будьте готовы регулярно уделять ей внимание, чтобы избежать скуки, стресса и повреждений в доме.

Напомним, мы уже писали о топ породах, прекрасно контактирующих с детьми.

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