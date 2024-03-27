Их ошибочно считают "здоровыми": какие продукты нельзя употреблять часто

Питаться полезно – это модно! Но разобраться в хитроумных надписях на этикетках и рекламных трюках бывает непросто.

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Диетологи раскрывают секреты, как не дать себя обмануть и выбирать действительно здоровые продукты. С этой информацией вы сможете легко ориентироваться в магазине и делать верный выбор в пользу здоровья, пишет BuzzFeed.

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1. Не верьте слепо этикеткам.

Надписи "с низким содержанием сахара", "многие клетчатки", "на растительной основе", "органические" - это не всегда гарантия пользы.

2. Читайте состав!

Обратите внимание на список ингредиентов. Если вы не можете произнести большинство из них, вероятно, продукт ультрапереработан.

3. Ищите цельные продукты.

Отдавайте предпочтение свежим овощам, фруктам, ягодам, цельнозерновым продуктам, нежирному мясу, рыбе.

4. Остерегайтесь сахара.

Он может скрываться под разными названиями: глюкоза, фруктоза, мальтоза, декстроза.

5. Не переоценивайте "здоровые" продукты.

Батончики мюсли, ароматизированный йогурт, диетическое мясо, овощные порошки, кокосовое масло, соки, растительные заменители мяса, органические закуски – не всегда так полезны, как кажутся.

6. Соблюдайте баланс.

Даже "вредные" продукты иногда можно включать в рацион, если большую часть вашего меню составляют свежие и минимально обработанные продукты.

7. Не бойтесь сомневаться.

Если вы не уверены в пользу продукта, лучше его не покупать.

Помните:

Здоровое питание – это не о жестких диетах, а о сознательном выборе.

Не верьте слепо рекламным трюкам.

Читайте этикетки и ищите цельные продукты.

Соблюдайте баланс и наслаждайтесь едой!

Напомним, мы уже писали, какие 5 продуктов следует включить в свой рацион.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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