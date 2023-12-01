Имбирный шот поможет легко начать утро: простой рецепт

Собрать энергию, чтобы встать и уйти утром, может быть затруднительно, особенно зимой. Эксперты советуют заменить утренний кофе вкусной имбирной порцией для начала дня.

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Шеф-повар Ванесса поделилась своим любимым рецептом домашнего имбирного сока, подслащенного яблоком и лимоном. Об этом сообщает Express.co.uk.

Чтобы добавить свою изюминку, попробуйте куркуму, лайм или даже перец чили, если вы чувствуете смелость. Для приготовления шота понадобится один большой кусочек имбиря, одно яблоко и цедра и сок одного лимона.

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Размельчите имбирь и яблоко на мелкие кусочки. Добавьте в блендер вместе с лимонной цедрой и соком и взбейте.

Смесь получится достаточно густой, поэтому можно добавить немного воды. Отожмите всю жидкость в чистый стакан, кувшин, банку или бутылку через марлю.

Шот можно пить сразу или хранить в холодильнике до пяти дней. Просто каждый раз хорошо встряхните его перед употреблением.

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