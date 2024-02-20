Индикатор состояния здоровья человека: почему следует обращать пристальное внимание на язык
Язык – это не только мышца, которая помогает нам говорить и пробовать пищу. Он также является индикатором состояния нашего организма.
Изменение цвета, текстуры или появление налета на языке могут свидетельствовать о различных заболеваниях. Поэтому этому следует уделять особое внимание. Об этом пишет ТСН.
Цвет языка и его значение:
- Розовый: здоровый цвет языка у молодого и здорового человека.
- Бордовый: инфекционное заболевание.
- Бледный: проблемы с сердечно-сосудистой системой или несбалансированное питание.
- Желтый: хронические расстройства желудочно-кишечного тракта.
- Фиолетовый: заболевание дыхательных путей.
- Синий: почечная недостаточность.
- Черный: заболевания селезенки и печени, вирусная инфекция, дизентерия, абсцесс.
- Коричневый: частые кровотечения в полости рта.
Налет на языке:
- Серый: много бактерий в полости рта.
- Белый: грибковые инфекции, оральный кандидоз.
- Голубой: проблемы с кровообращением, отравление.
Белый налет:
- Периодический: не повод для беспокойства.
- С наслоением, утолщением: симптом серьезной инфекции.
Желтый налет:
- В холодное время года: серьезные расстройства печени или желудочно-кишечного тракта.
- Летом: норма.
Карта языка:
Китайская медицина связывает определенные участки языка с конкретными заболеваниями:
- Передняя часть: легкие, сердце, печень.
- Середина: поджелудочная железа, желудок, селезенка.
- Корень: все отделы кишечника.
- Боковые участки: почки.
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Другие симптомы:
- Устойчивое покраснение кончика: проблемы с сердцем.
- Следы от зубов на боковых участках: плохая абсорбция питательных веществ.
- Красные пятна за кончиком: астма или пневмония.
- Пенка на передней части: застойные явления в легких, респираторные аллергии, хронический бронхит.
Важно: перед осмотром языка его следует почистить зубной щеткой с мягким ворсом или специальным массажером.
Помните: язык – это ваш верный друг, всегда готовый рассказать о вашем здоровье. Прислушайтесь к нему!
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