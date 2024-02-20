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Индикатор состояния здоровья человека: почему следует обращать пристальное внимание на язык

Цихоцкая Мария

Индикатор состояния здоровья человека: почему следует обращать пристальное внимание на язык

Язык – это не только мышца, которая помогает нам говорить и пробовать пищу. Он также является индикатором состояния нашего организма.

Изменение цвета, текстуры или появление налета на языке могут свидетельствовать о различных заболеваниях. Поэтому этому следует уделять особое внимание. Об этом пишет ТСН.

Цвет языка и его значение:

  • Розовый: здоровый цвет языка у молодого и здорового человека.
  • Бордовый: инфекционное заболевание.
  • Бледный: проблемы с сердечно-сосудистой системой или несбалансированное питание.
  • Желтый: хронические расстройства желудочно-кишечного тракта.
  • Фиолетовый: заболевание дыхательных путей.
  • Синий: почечная недостаточность.
  • Черный: заболевания селезенки и печени, вирусная инфекция, дизентерия, абсцесс.
  • Коричневый: частые кровотечения в полости рта.

Налет на языке:

  • Серый: много бактерий в полости рта.
  • Белый: грибковые инфекции, оральный кандидоз.
  • Голубой: проблемы с кровообращением, отравление.

Белый налет:

  • Периодический: не повод для беспокойства.
  • С наслоением, утолщением: симптом серьезной инфекции.

Желтый налет:

  • В холодное время года: серьезные расстройства печени или желудочно-кишечного тракта.
  • Летом: норма.

Карта языка:

Китайская медицина связывает определенные участки языка с конкретными заболеваниями:

  • Передняя часть: легкие, сердце, печень.
  • Середина: поджелудочная железа, желудок, селезенка.
  • Корень: все отделы кишечника.
  • Боковые участки: почки.

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Другие симптомы:

  • Устойчивое покраснение кончика: проблемы с сердцем.
  • Следы от зубов на боковых участках: плохая абсорбция питательных веществ.
  • Красные пятна за кончиком: астма или пневмония.
  • Пенка на передней части: застойные явления в легких, респираторные аллергии, хронический бронхит.

Важно: перед осмотром языка его следует почистить зубной щеткой с мягким ворсом или специальным массажером.

Помните: язык – это ваш верный друг, всегда готовый рассказать о вашем здоровье. Прислушайтесь к нему!

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