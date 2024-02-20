Индикатор состояния здоровья человека: почему следует обращать пристальное внимание на язык

Язык – это не только мышца, которая помогает нам говорить и пробовать пищу. Он также является индикатором состояния нашего организма.

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Изменение цвета, текстуры или появление налета на языке могут свидетельствовать о различных заболеваниях. Поэтому этому следует уделять особое внимание. Об этом пишет ТСН.

Цвет языка и его значение:

Розовый: здоровый цвет языка у молодого и здорового человека.

здоровый цвет языка у молодого и здорового человека. Бордовый: инфекционное заболевание.

инфекционное заболевание. Бледный: проблемы с сердечно-сосудистой системой или несбалансированное питание.

проблемы с сердечно-сосудистой системой или несбалансированное питание. Желтый: хронические расстройства желудочно-кишечного тракта.

Фиолетовый: заболевание дыхательных путей.

заболевание дыхательных путей. Синий: почечная недостаточность.

почечная недостаточность. Черный: заболевания селезенки и печени, вирусная инфекция, дизентерия, абсцесс.

заболевания селезенки и печени, вирусная инфекция, дизентерия, абсцесс. Коричневый: частые кровотечения в полости рта.

Налет на языке:

Серый: много бактерий в полости рта.

много бактерий в полости рта. Белый: грибковые инфекции, оральный кандидоз.

грибковые инфекции, оральный кандидоз. Голубой: проблемы с кровообращением, отравление.

Белый налет:

Периодический: не повод для беспокойства.

не повод для беспокойства. С наслоением, утолщением: симптом серьезной инфекции.

Желтый налет:

В холодное время года: серьезные расстройства печени или желудочно-кишечного тракта.

серьезные расстройства печени или желудочно-кишечного тракта. Летом: норма.

Карта языка:

Китайская медицина связывает определенные участки языка с конкретными заболеваниями:

Передняя часть: легкие, сердце, печень.

легкие, сердце, печень. Середина: поджелудочная железа, желудок, селезенка.

поджелудочная железа, желудок, селезенка. Корень: все отделы кишечника.

все отделы кишечника. Боковые участки: почки.

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Другие симптомы:

Устойчивое покраснение кончика: проблемы с сердцем.

проблемы с сердцем. Следы от зубов на боковых участках: плохая абсорбция питательных веществ.

плохая абсорбция питательных веществ. Красные пятна за кончиком: астма или пневмония.

астма или пневмония. Пенка на передней части: застойные явления в легких, респираторные аллергии, хронический бронхит.

Важно: перед осмотром языка его следует почистить зубной щеткой с мягким ворсом или специальным массажером.

Помните: язык – это ваш верный друг, всегда готовый рассказать о вашем здоровье. Прислушайтесь к нему!

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