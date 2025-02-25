Инопланетяне с ярким характером: особенности породы канадского сфинкса

Сфинксы не похожи на традиционных пушистых домашних питомцев. Они полностью бесшерстны, что делает их внешность одновременно загадочной и необычной. Такая особенность может вызвать как восхищение, так и удивление. Хотя шерсть кошек часто создает неудобства, она одна из причин, почему люди их так любят.

Канадский сфинкс на первый взгляд кажется совершенно голым, но на самом деле на некоторых участках его тела можно найти тонкий пушок. По стандартам породы эти коты весят от 4 до 5 кг, их рост составляет примерно 30-40 см, а средняя продолжительность жизни – от 12 до 15 лет. Об этом пишет НХП.

Наличие даже самых маленьких ворсинок на теле считается отклонением от стандарта, однако допускается незначительное количество шерсти в определенных местах. В частности, легкий пушок может быть на носу, мордашке, в ушах, а также по бокам у пасти. Иногда встречается тонкий слой шерсти на верхней части лап или узкая полоска вдоль позвоночника. У самцов шерсть тоже может появляться на мошонке. Отличительной особенностью этой породы является полное отсутствие усов и ресниц.

Относительно окраски сфинксов строгих стандартов не существует. У представителей этой породы могут быть любые оттенки, пятна и узоры. Единственными неприемлемыми цветами считаются полностью шоколадный и бледно-лиловый. Белый окрас иногда случается, однако, как правило, только в виде небольших пятен у пупка, сосков или на шее. Если на теле кота есть пятна, они обычно имеют правильную форму и могут быть симметричными.

Одной из необычных особенностей канадских сфинксов есть их способность потеть. Из-за отсутствия шерсти влага не испаряется, а остается на поверхности кожи, оставляя липкий коричневый налет. Чтобы избежать загрязнения мебели и предметов в доме, этих кошек необходимо купать как минимум раз в неделю. Важно приучать их к гигиеническим процедурам с раннего детства, чтобы они воспринимали это спокойно.

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Несмотря на высокий уровень интеллекта, сфинксы могут испытывать трудности с приучением к лотку. Чаще эта проблема исчезает после достижения шестимесячного возраста. Для поддержания чистоты и предотвращения неприятного запаха важно использовать качественный наполнитель и специальные ароматизированные средства.

Главная причина, почему люди выбирают канадских сфинксов – это их чрезвычайная преданность хозяевам. Эти кошки всегда стремятся быть рядом, следуют за владельцами по пятам и стараются активно участвовать в их жизни. Они любят наблюдать за всем, что происходит вокруг, и часто убираются на высоту, чтобы лучше видеть. Сфинксы обожают внимание и не боятся визитов к ветеринару, что значительно облегчает уход за ними.

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