Инстинкт или проявление уважения: зачем коты несут убитых животных домой

Часто владельцы кошек замечают, что их любимцы, возвращаясь с прогулки, приносят домой подстреленных птиц, мышей или других мелких животных. Возникает логичный вопрос – почему коты не едят добычу, а несут ее хозяевам, словно подарок?

Специалисты называют несколько причин этого поведения. Одна из них – желание "накормить" вас. По словам директора нью-йоркской ветклиники Pure Paws, доктора Стефани Лифф, даже домашние кошки сохраняют хищнические инстинкты. Несмотря на годы одомашнивания, охота остается естественным поведением для кошек. А когда они приносят добычу домой, включается еще один важный инстинкт — материнский. Эколог Эмануэль Бодри из Университета Париж-Сакле объясняет это тем, что животное может воспринимать вас как беспомощного детеныша, которое нужно научить охоте или хотя бы угостить чем-нибудь полезным.

Еще одна причина – чувство безопасности. Кошки не приносят еду туда, где им некомфортно. Если ваш любимец несет добычу именно домой, это признак того, что он доверяет вам и считает дом защищенным местом. Там он может спокойно обработать добычу и съесть ее без ужаса.

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Впрочем, не стоит забывать о рисках. Хотя такие "подарки" являются проявлением заботы, ветеринары не рекомендуют разрешать котам охотиться на улице. Грызуны, птицы и другие мелкие животные могут быть носителями опасных заболеваний, представляющих угрозу и для самого кота, и для всех жителей дома.

Поэтому даже если поведение вашего пушистого охотника кажется милой, лучше позаботиться о его безопасности и ограничить доступ к потенциально опасной добыче.

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