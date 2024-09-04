Интересная оптическая иллюзия: сможете ли вы найти число 580 за 5 секунд

Оптические иллюзии – это захватывающие изображения, которые испытывают наши зрительные способности и восприятие.

Они предоставляют ценную информацию о том, как наш мозг обрабатывает сложные визуальные данные. Оптические иллюзии заставляют мозг и глаза работать в паре, что является отличной тренировкой для них. Об этом пишет PMG.ua.

Попробуйте решить эту оптическую иллюзию. Источник: pmg.ua

На данном изображении показана сетка чисел. Все числа в сетке одинаковы, за исключением одного. Попытайтесь найти число 580 за 5 секунд.

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Те, кто подметил другую цифру, могут гордиться своей внимательностью. Если вам не удалось найти число в отведенное время, ответ находится ниже.

Ответ. Источник: pmg.ua

Число 580 все это время находилось в нижней части третьей колонки.

Напомним, ранее мы предлагали пройти интересный тест на IQ за 11 секунд.

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