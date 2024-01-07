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Интересный соус для салатов и закусок: Как приготовить яблочный майонез

Игорь Романько

Как сделать яблочный майонез

Яблочный майонез – вкусный и полезный соус, который можно приготовить дома. Он не содержит яиц, поэтому низкокалорийный и низкохолестериновый.

В начале соус может быть жидким, но после охлаждения в холодильнике он загустеет. Рецептом домашнего майонеза поделились на сайте prostoway.

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Ингредиенты

  • 2 кисло-сладких яблока
  • 1 столовая ложка лимонного сока
  • 1 чайная ложка горчицы
  • 1 чайная кровать соли
  • 1 чайная ложка сахара
  • ⅓ чайной ложки черного перца
  • 100 мл растительного масла

Приготовление

  1. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте на ломтики.
  2. Положите яблоки в пакет, завяжите и сделайте несколько проколов.
  3. Положите пакет в микроволновку и готовьте на полной мощности 5 минут.
  4. Охладите яблоки и перебейте их в пюре.
  5. Добавьте в яблочное пюре лимонный сок, горчицу, соль, сахар и перец.
  6. Постепенно вливайте растительное масло, постоянно помешивая.
  7. Взбивайте майонез до однородной смеси.

Раньше мы писали о том, чем заменить сливочное масло во время выпечки.

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