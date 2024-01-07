Интересный соус для салатов и закусок: Как приготовить яблочный майонез

Яблочный майонез – вкусный и полезный соус, который можно приготовить дома. Он не содержит яиц, поэтому низкокалорийный и низкохолестериновый.

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В начале соус может быть жидким, но после охлаждения в холодильнике он загустеет. Рецептом домашнего майонеза поделились на сайте prostoway.

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Ингредиенты

2 кисло-сладких яблока

1 столовая ложка лимонного сока

1 чайная ложка горчицы

1 чайная кровать соли

1 чайная ложка сахара

⅓ чайной ложки черного перца

100 мл растительного масла

Приготовление

Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте на ломтики. Положите яблоки в пакет, завяжите и сделайте несколько проколов. Положите пакет в микроволновку и готовьте на полной мощности 5 минут. Охладите яблоки и перебейте их в пюре. Добавьте в яблочное пюре лимонный сок, горчицу, соль, сахар и перец. Постепенно вливайте растительное масло, постоянно помешивая. Взбивайте майонез до однородной смеси.

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