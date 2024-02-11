Инвазивную черепаху-аллигатора нашли в Камбрии: жуткого зверя ветеринары назвали ''Пушистиком'' (фото и видео)

Необычное для Британии существо, аллигаторная черепаха, было найдено у озера Урсвик-Тарн в Камбрии. Ее назвали Пушистиком, и она, вероятно, была домашним животным, которое бросили.

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Черепаху обнаружил местный житель, наделший три пары перчаток, чтобы перевезти ее в корзине для покупок в ветеринарную клинику Wild Side, пишет irishnews.com.

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Доктор Кейт Хорнби, владелица клиники, была удивлена, увидев животное. "Это, безусловно, в первый раз, когда мы видели такое в клинике", — сказала она.

Аллигаторовые черепахи родом из Северной Америки и не являются обычными в Британии. Их укус может быть болезненным, но не опасным для жизни.

"Пушистику" примерно пять-шесть лет, и ее пол пока неизвестен. Ей необходим источник ультрафиолетового света и теплая температура воды, поэтому ее переместят в специализированный центр рептилий в Корнуолле.

Доктор Хорнби подозревает, что черепаху бросили бывшие владельцы, не справившиеся с ее потребностями. "Важно исследовать вид животного, прежде чем заводить его, чтобы убедиться, что вы можете обеспечить ему правильный уход", — сказала она.

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