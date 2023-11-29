Инженер назвал самый дешевый способ кипятить воду

Из-за больших счетов за коммунальные услуги многие люди ищут способы сэкономить деньги. В рамках эксперимента в TikTok инженер разработал самый дешевый способ кипячения воды.

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Многие люди часто используют свои чайники для кипячения воды, но варочная панель также является вариантом. Инженер провел эксперимент, чтобы выяснить, сколько стоит кипячение двух литров воды комнатной температуры, сообщает Express.co.uk.

Сначала инженер выяснил, что кипячение воды на плите стоило ему около 2 пенсов. Затем он использовал свой электрический чайник, чтобы вскипятить тот же объем воды, где он выяснил, что это стоит 3,5 пенса.

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Хотя чайники могут потреблять меньше энергии для кипячения, разные цены на электроэнергию и газ означали, что варочная поверхность в целом получилась дешевле. Однако это может отличаться для разных домохозяйств.

Если вы ищете энергосбережение, выбирайте электрический чайник. Если вы ищете экономию, выбирайте плиту.

Чтобы чайник работал эффективно и сводил счета к минимуму, следует регулярно чистить прибор от накипи. Эффективный способ очистить чайник – использовать белый уксус и воду, замочив его на ночь, а затем тщательно промыв утром.

Раньше мы писали, как сократить затраты на электроэнергию и при этом не пожертвовать комфортом.

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