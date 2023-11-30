Инженер объяснил, как люди тратят лишние средства, неправильно смывая туалет

Инженер утверждал, что если бы люди правильно смывали свои туалеты, они могли бы сэкономить деньги на счетах. Большинство современных унитазов теперь имеют опцию двойного смыва, которая дает пользователям возможность полного или половинного смыва.

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Дэниел Ханларпур, работавший инженером-газовиком 16 лет, поделился простым советом по экономии воды. Об этом сообщает Express.co.uk.

Параметры позволяют выбрать наиболее подходящий смыв, позволяя использовать половину количества воды в некоторых случаях. Полный смыв может использовать от шести до девяти литров воды на смыв, тогда как меньшие смывы или половина смыва могут использовать от трех до четырех литров.

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Использование правильного смыва могло бы сэкономить британцам от 50 до 60 процентов воды для каждого смыва. Большой слив унитаза следует использовать для твердых отходов и других вещей, а небольшой ливень – для жидких отходов.

Мэтью Бесли, эксперт по дизайну ванной комнаты из Bathroom Supastore, сказал, что установка системы двойного смыва является простым способом сэкономить воду и деньги.

Раньше мы писали, как сократить затраты на электроэнергию и при этом не пожертвовать комфортом.

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