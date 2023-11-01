Инженер рассказал о трюке с котлом, который поможет сэкономить зимой

С наступлением зимы многие владельцы домов будут включать отопление, чтобы согреться. Инженер-газовик поделился простым советом по котлам, который может сэкономить деньги.

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Вместо того чтобы самостоятельно изменять радиаторы, некоторые из самых эффективных изменений можно сделать в котлах. Об этом сообщает Express.co.uk.

Даниэль Ханларпур сказал, что владельцы домов могут снизить температуру подачи в свои радиаторы с помощью регуляторов на котле. Температуру следует снижать до максимально низкой, но комфортной для жизни.

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"Если в вашей системе есть резервуар для горячей воды, который нагревается отдельным бойлером, важно не опускать температуру ниже 60°С, чтобы избежать накопления бактерий в резервуаре для воды", – добавил эксперт.

Если температура подачи достаточно низкая, чтобы все еще комфортно обогревать дом, и у вас есть отдельный комнатный термостат, чтобы предотвратить непрерывную работу котла, владельцы смогут поддерживать комфортный уровень тепла.

Напомним, мы уже писали, как согреться, если нет отопления.

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