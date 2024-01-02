Иордан 2024: когда праздновать по новоюлианскому календарю

В 2024 году Крещение в Украине будет отмечаться 6 января, вместо традиционного 19 января. Это связано с переходом на новоюлианский календарь, который вступил в силу 1 сентября 2023 года.

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Крещение – один из важнейших христианских праздников, определяющий завершение рождественского цикла. В этот день, по религиозным верованиям, произошло крещение Иисуса Христа в реке Иордан и его явление как Спасителя и Мессии перед человечеством.

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История и значение праздника

По библейскому преданию, Иисус принял крещение от Иоанна Крестителя в 30-летнем возрасте. Во время этого события, по преданию, произошло явление Святой Троицы – Бога Отца, Сына Божьего и Святого Духа. Иисуса Христа Бог назвал Своим Сыном, а Святой Дух явился в виде голубя.

Традиции празднования Крещения Господня

Главным символом Крещения является святая вода, которую считают в этот день целебной. Верующие освящают ее в церкви и верят, что она сохраняется круглый год и может использоваться для лечения.

Традиционно освящение воды совершается на берегу рек. Даже при сильных морозах в водоемах вырезают большие кресты. Некоторые люди в этот день даже ныряют в прорубь, считая это очищением от грехов и источником здоровья на весь год, но эта практика не является христианской традицией.

Обряды и запреты праздника

Во время Крещения существуют ограничения, которые, в частности, запрещают "оскорблять воду" - плевать в нее, выбрасывать мусор или отходы в водоемы и т.д.

Кроме того, церковь решительно выступает против любых магических ритуалов и гадания, отмечая важность сохранения праздничного характера Крещения.

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