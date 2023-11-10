Искусственный интеллект помог расшифровать сожженные Везувием свитки Геркуланума (фото)

Ученые с помощью искусственного интеллекта и расшифровали сожженные Везувием свитки Геркуланума. Обугленным папирусам было около 2000 лет.

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Как сообщает theguardian.com, двое студентов-программистов с помощью искусственного интеллекта (ШИ) смогли расшифровать свитки Геркалунума, сгоревшие во время извержения Везувия в 79 году н.э. Возраст этих документов составляет около 2 тыс. лет.

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Отмечается, что когда произошло извержение Везувия, город Геркуланум похоронил под слоями вулканической грязи и пепла. Вместе с ним погибла и давняя библиотека, насчитывавшая более 1800 рукописей.

После раскопок ученые нашли несколько обугленных папирусов. Их расшифровкой занимались несколько лет исследователи из разных стран. Проблемой было то, что свитки нельзя было разворачивать, иначе они рассыпались бы.

Чтобы расшифровать надписи, исследователи Университета Кентукки сделали тысячи трехмерных рентгеновских изображений фрагментов папируса. Вместе с тем они научили искусственный интеллект читать буквы в свитке на основе тонких изменений, которые чернила внесли в структуру папируса.

Участвующие в исследовании студенты Люк Фаритор из Небраски и Юсеф Надер из Берлина первыми обнаружили в одном из артефактов на древнегреческое слово πορφύραc, что означает "фиолетовый". Фаритор, первым нашедший слово, получит 40 000 долларов, а Надер – 10 000 долларов.

Ученые надеются с помощью ИИ расшифровать остальные строки свитка.

Напомним, ученым удалось расшифровать 3500-летние таинственные иероглифы.

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