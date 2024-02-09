Используйте правило 60-30-10: эксперты дали советы, как подобрать цвета краски для интерьера комнат

Цвет стен может оказывать существенное влияние на настроение и эмоциональное состояние человека. Различные цвета обладают разными психологическими эффектами, поэтому важно правильно подбирать цвет для покраски стен в доме.

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Эксперты из This Old House отмечают, что теплые цвета (красный, оранжевый, желтый) возбуждают, стимулируют и дарят ощущение энергии. Холодные цвета (синий, зеленый, фиолетовый) успокаивают, расслабляют и дарят чувство покоя. Нейтральные цвета (белый, серый, бежевый) создают атмосферу покоя и умиротворения.

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Подбирая цвет для покраски стен, важно учитывать назначение комнаты. Например, для спальни и гостиной лучше использовать успокаивающие и расслабляющие цвета. Для кухни и столовой подойдут теплые и возбуждающие цвета. Для рабочего кабинета рекомендуется использовать нейтральные цвета.

Также учитывайте, что светлые цвета зрительно увеличивают пространство. Темные цвета зрительно уменьшают пространство. Таким образом, в комнатах с плохим освещением лучше использовать светлые цвета. Профессионалы при выборе цвета краски для интерьера советуют использовать правило 60-30-10 для гармоничного сочетания цветов. 60% – цвет стен, 30% – мебель и пол, 10% – акценты.

Что такое правило декорирования 60-30-10?

Шестьдесят процентов цвета в пространстве обычно происходит от стен; 30 процентов от обивки, напольного покрытия или отделки окон; и 10 процентов от акцентов, аксессуаров и произведений искусства.

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