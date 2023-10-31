Используйте солнцезащитный крем и учитывайте тип кожи: 5 ошибок во время проведения пилинга, которые могут серьезно травмировать вашу кожу.

Пилинг может быть одной из самых приятных процедур для поддержания красоты, независимо от того, выберите ли вы химический или механический метод – в любом случае вы почувствуете обновление. Однако процедура отшелушивания может нанести вред коже, если не соблюдать некоторые правила.

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Об этом пишет Ukr.media.

Вот что нельзя делать, чтобы не травмировать кожу во время пилинга:

Слишком много усердия

Помните, что слишком активный пилинг может повредить кожу. Соблюдайте правила "тише – лучше" и делайте пилинг мягко и осторожно.

Не наносить увлажняющий крем

Пилинг раскрывает поры и может высушивать кожу. После процедуры обязательно используйте увлажняющий крем.

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Не наносить солнцезащитный крем

После пилинга кожа становится чувствительнее к солнечным лучам, поэтому используйте солнцезащитный крем.

Слишком регулярный пилинг

Советуем делать пилинг раз в неделю для сухой или чувствительной кожи и дважды для нормальной или жирной кожи.

Не учитывать тип кожи

Выберите пилинг, который подходит именно для вашего типа кожи, и не смешивайте разные средства вместе.

Напомним, мы уже писали, как ухаживать за кожей после 40.

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