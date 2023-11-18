Испортите посуду: почему никогда нельзя лить холодную воду на еще горячую сковородку

Многие люди имеют привычку наливать холодную воду на горячую сковороду, чтобы очистить ее. Однако эта привычка может привести к повреждению сковороды и потере антипригарных свойств.

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При частом использовании сковородки могут утратить свою эффективность и начать пригорать. Чтобы этого избежать, важно правильно их чистить.

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Вот несколько советов, которые помогут вам сохранить сковороду в идеальном состоянии:

Никогда не наливайте холодную воду в горячую сковороду. Это может привести к растрескиванию сковороды или потере ее антипригарных свойств. Не используйте шершавую сторону губки для чистки сковороды. Это может поцарапать ее и сделать ее более восприимчивой к пригоранию. Если на сковороде есть жир или пригоревшая еда, вы можете залить ее теплой водой и оставить на 5 минут. Тепло размягчит остатки пищи и жир и облегчит очищение. Затем снимите сковороду с огня и очистите остатки мягкой стороной губки и промойте жидкостью для мытья посуды.

Еще один способ очистить сковороду – использовать смесь пищевой соды и воды. Посыпьте сковороду пищевой содой, затем добавьте немного теплой воды. Оставьте действовать на несколько часов. Когда время истечет, наденьте перчатки и потрите мягкой частью губки. Грязь отчистится очень легко.

Если на сковороде много жира и пригоревшей пищи, вы можете залить ее водой и довести до кипения. Затем добавьте столовую ложку пищевой соды и полстакана белого уксуса и варите 10 минут. Подождите, пока остынет, слейте воду и очистите сковороду, как обычно.

Чтобы еда не прилипала к сковороде, можно использовать следующий трюк. Поставьте чистую сковороду на огонь и подождите пока она хорошо разогреется. Затем добавьте столовую ложку соли. Выключите огонь, выбросьте соль и протрите сухой тряпкой.

Напомним, мы уже писали, что делать, чтобы к сковороде ничего не прилипало.

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