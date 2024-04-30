Исследователь раскрыл тайну 'проклятия Тутанхамона'

Новые исследования бросают свет на тайну "проклятия Тутанхамона", которое в течение столетия пугало археологов и любителей древней истории.

Исследователь Росс Феллоуз обнаружил, что высокий уровень радиации в гробнице фараона Тутанхамона, открытой в 1922 году, может быть причиной смертей и заболеваний, которые произошли с посетившими это место.

Результаты работы Феллоуза, представленные в журнале Journal of Scientific Exploration (JSE), свидетельствуют, что уровень радиации в усыпальнице фараона настолько высок, что может вызвать лучевую болезнь.

Вас также заинтересует: Сопровождали фараонов в загробный мир: какие породы собак никогда не разбудят вас лаем

Он обнаружил, что источником радиации есть уран и токсичные отходы, которые сохранились внутри гробницы. Счетчик Гейгера показал, что уровень радиации в пирамиде в десять раз превышает допустимый.

Кроме того, Феллоуз нашел радиоактивный газ радон в двух местах в Гизе и нескольких подземных гробницах в Саккаре. "По всей вероятности, что строители пирамид знали об опасности радиации и пытались предупредить о ней", - утверждает исследователь.

На стенах гробниц сохранились надписи, которые, по словам Феллоуза, можно интерпретировать как предупреждение о "болезни, которую не сможет установить ни один врач".

Смерть лорда Карнарвона, спонсора раскопок гробницы Тутанхамона, скончавшегося вскоре после ее открытия, часто приписывают "проклятию фараона". Однако Феллоуз считает, что смерть Карнарвона могла быть вызвана именно радиацией.

Он отмечает, что диагноз лорда был неопределенным, но его симптомы – заражение крови и пневмония – могли быть следствием облучения.

Другие люди, посетившие гробницу Тутанхамона, также умерли в течение последующих лет, что подпитало веру в "проклятие".

Однако научные исследования не подтверждают связь между посещением гробницы и преждевременной смертью.

Важно отметить, что "проклятие Тутанхамона" – это не научный феномен, а скорее мистическая легенда. Работа Феллоуза дает четкое объяснение источника радиации в гробнице фараона и может помочь лучше понять произошедшие после ее открытия события.

Напомним, в одном из храмов Гватемалы найдены сожженные тела королевской семьи цивилизации майя.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!