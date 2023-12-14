Исследователи назвали 'самый полезный завтрак в мире', гарантирующий долголетие

Исследователь долголетия Дэн Бюттнер обнаружил "самый здоровый завтрак в мире" в уединенном уголке Никойи, расположенном в Коста-Рике. По его словам, этот завтрак является секретом долголетия местных жителей, достигающих столетнего возраста.

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Каждый день жители Никойи просыпаются в 04:00, чтобы приготовить этот особый завтрак. Они используют глиняные печи, разжигают дрова и изготовляют лепешки из кукурузного теста, смешанного с древесной золой, сообщает CNBC.

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Эти лепешки готовятся на горячих глиняных тарелках. Кроме того, они медленно варят черную фасоль с луком, красным перцем и местными травами, добавляя к этому рис.

Кукурузные лепешки

Ключевым элементом этого завтрака являются кукурузные лепешки, являющиеся отличным источником цельнозерновых сложных углеводов с низким гликемическим индексом. Древесная зола, добавленная в тесто, разрушает клеточные стенки кукурузы, что делает ниацин, более важный витамин B, более доступным для организма. Кроме того, аминокислоты освобождаются для лучшего усвоения организмом.

Черная фасоль

Черная фасоль, приготовленная в этом завтраке, содержит антоцианы, аналогичные содержащимся в чернике, обладающим антиоксидантными свойствами. Эти вещества помогают очистить толстую кишку, снизить кровяное давление, регулировать уровень инсулина и богаты фолатами, такими как калий и витамины группы B.

Рис

Комбинация черной фасоли и риса создает полноценный белок, придавая организму все необходимые аминокислоты.

Исследователь Дэн Бюттнер утверждает, что это уникальное сочетание продуктов может играть ключевую роль в долголетии и здоровье местных жителей Никойи, а также предоставить ценные уроки для тех, кто стремится к здоровому образу жизни.

"Этот завтрак содержит все необходимые питательные вещества, необходимые для здоровья и долголетия", – говорит Бюттнер. "Он богат сложными углеводами, белоком, антиоксидантами и другими полезными веществами".

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