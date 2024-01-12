Исследователи обнаружили сразу два новых вида орхидей: на них ''охотились'' почти 100 лет (фото)

Ученые заново открыли голубую орхидею Dendrobium azureum на отдаленном острове Вайгео в Индонезии. Эксперты также нашли новый для науки вид орхидей, который имеет цветы ярко алого цвета.

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Голубая орхидея считалась исчезнувшей в течение 80 лет, что побудило команду ученых, к которой присоединился доктор наук Андре Шуйтеман, отправиться на ее поиск в 2020 году, пишет IFLScience.

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Исследователи поднялись на вершину потухшего вулкана Маунт-Нок на Вайгео, крупнейшем из четырех главных островов архипелага Раджа Ампат.

Их усилия были вознаграждены, поскольку во время охоты они нашли не одну, а две орхидеи: голубая орхидея была жива и здорова, а вдобавок они получили второй новый для науки вид.

Недавно открытый вид орхидей был родственный голубой как собрат Dendrobium sp., но вместо голубых цветов у нее были алые. Его назвали Dendrobium lancilabium, подвид wuryae, в честь Hj. Wury Estu Handayani Ma'ruf Amin за ее вклад в сохранение орхидей и другой местной флоры в провинции Западное Папуа.

Это открытие важно не только потому, что оно свидетельствует о том, что некоторые виды, которые считались вымершими, все еще существуют, но и потому, что оно подчеркивает важность сохранения природы.

Напомним, в Монголии обнаружен похожий на птиц новый вид динозавров-драконов.

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