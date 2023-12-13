Исследователи обнаружили угрозу для здоровья от кокосового масла

Новое исследование выявило существенные метаболические риски для здоровья, связанные с длительным приемом добавок кокосового масла. Они включают изменения в гормонах, увеличение веса и воспаления.

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Ведущий исследователь Марсио Альберто Торсони советует избегать бесконтрольного употребления кокосового масла и рекомендует умеренность. Об этом сообщает SCITECHDAILY.

В экспериментах с мышами ученые из Государственного университета Кампинаса наблюдали изменения в режиме питания, росте веса, признаки тревоги и усиления воспаления в мозге, жировой ткани и печени.

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Исследователи также обнаружили, что способность ключевых метаболических гормонов лептина и инсулина активировать клеточные механизмы, ответственные за насыщение и контроль уровня сахара в крови, была нарушена, а также стимулировались биохимические механизмы, вовлеченные в синтез жира.

Процесс происходит медленно и бесшумно, приём кокосового масла в течение длительного периода может привести к значительным метаболическим изменениям, считают исследователи. Хотя жирные кислоты с короткой цепью составляют большую часть, и они полезны, поскольку они уменьшают воспаление, насыщенных жирных кислот в кокосовом масле достаточно для активации путей воспаления и повреждения различных типов клеток.

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