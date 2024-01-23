Исследователи показали, что действительно скрывают глубины океана (фото)

Мировой океан занимает около 70% поверхности Земли, но люди знают о нем меньше, чем о Марсе. Ученые до сих пор не изучили даже четверти дна океана, а о том, что скрывается в его самых темных и глубоких уголках, мы знаем еще меньше.

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По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, только 5% Мирового океана были исследованы. Это означает, что 95% его территории все еще загадка. Об этом пишет Daily Mail.

Океан условно разделен на несколько зон в зависимости от глубины:

Эпипелагия – поверхностная зона, получающая свет от солнца.

Мезопелагия – зона, где свет еще проникает, но уж очень слаб.

Батипелагия – зона, где царит тьма.

Абиссопелагия – зона, которая расположена ниже 6000 метров.

Хадальпелагия – зона, которая расположена ниже 11 000 метров.

В глубинных водах океана царят экстремальные условия: низкие температуры, полная тьма и экстремальное давление. В таких условиях могут выжить только наиболее адаптированные организмы.

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Несмотря на это, учёные обнаружили в глубинных водах океана множество удивительных существ. К примеру, у желоба Идзу-Огасавара к югу от Японии был выявлен огромный разнообразный мир глубоководных животных.

Кашалоты также способны нырять на глубину более 2000 метров в поисках добычи. Они охотятся за глубоководными кальмарами, которые также обладают чрезвычайной способностью адаптироваться к экстремальным условиям.

Самым глубоководным существом, которое когда-либо удалось обнаружить человеку, является улитка, обнаруженная на глубине 8300 метров.

Ученые продолжают изучать Мировой океан, но он все еще хранит для нас множество тайн.

Напомним, человечество на протяжении 300 лет неправильно толковало главный закон физики.

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