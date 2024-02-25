Исследователи выяснили подробности о болотном теле из Дании, которому 5000 лет (фото)

Ученые раскрыли новые подробности о жизни и смерти "человека Виттрупа", таинственного мужчины, погибшего около 5200 лет назад.

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Останки мужчины, состоящие из частей его тела, были обнаружены на торфяном болоте в Дании в 1915 году. Предыдущие исследования показали, что он скончался от многочисленных ушибов по голове, сообщает журнал PLOS ONE.

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Благодаря новым методам генетического анализа ученые смогли:

Определить, что муж Витрупа не был местным жителем.

Его генетический код отличался от других останков, обнаруженных в этой местности.

Установите, что он вырос на побережье Скандинавского полуострова.

Выяснить, что в юности он питался преимущественно морскими продуктами, а затем перешел на сельскохозяйственную еду.

Это свидетельствует, что человек Виттрупа мог мигрировать с севера на юг, возможно, как торговец или пленник.

Интересные факты о "человеке Виттрупа", о которых узнали ученые:

Он был мужчиной в возрасте 20-30 лет.

Его смерть была насильственной – он получил 8 ударов по голове.

Он был похоронен в болоте, что возможно было ритуальным актом.

Его ДНК отличается от других останков, найденных в Дании, что свидетельствует о его миграции.

Изотопный анализ его зубов показал, что он вырос на берегу Скандинавии.

Изменение рациона свидетельствует, что он перешел от жизни охотника-собирателя к жизни фермера.

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