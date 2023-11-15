Источник антиоксидантов, витамина С и калия: почему следует регулярно есть груши

Все груши, независимо от сорта, формы и цвета, богаты питательными веществами и становятся эффективными союзниками в борьбе с болезнями. Специалистка в области медицины доктор Бет Червони подчеркивает, что груши не только улучшают пищеварение, но и являются идеальными закусками, если возникла потребность в чем-то сладеньком.

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Об этом пишет ТСН.

Груши являются источником антиоксидантов, клетчатки, витамина C и калия, что помогает уменьшать риск развития различных заболеваний.

Груша среднего размера может обеспечить организм из 9% суточной нормы витамина C, 7% – витамина K, 5% – витамина B6 и 4% суточной нормы калия. Полагаясь на эти питательные вещества, груши стают нужным элементом нашего рациона.

Груши помогают контролировать уровень сахара в крови, снижают риск развития диабета II типа, а их клетчатка улучшает пищеварение, стабилизируя уровень глюкозы в организме. Исследования показывают, что потребление груш в неделю может снизить риск заболевания диабетом на 3%.

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Эти фрукты помогают снижать воспаление в организме благодаря высокому содержанию антиоксидантов, особенно флавоноидов. Антиоксиданты не только уменьшают риск рака и сердечно-сосудистых заболеваний, но и защищают от бактериальных, грибковых и вирусных инфекций. Кроме того, груши оказываются эффективными в предотвращении болезней Альцгеймера, Паркинсона и деменции.

Для здоровья сердечно-сосудистой системы груши также играют важную роль, в частности благодаря антоцианам, защищающим от ишемической болезни сердца. Калий в грушах способствует снижению высокого артериального давления, что делает их важным элементом нашего рациона.

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