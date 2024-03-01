Источник безусловной любви и преданности: 7 пород самых ласковых собак

Возвращение домой после тяжелого дня к радостно бросающемуся навстречу любимцу – невероятное счастье. Его неугомонная тенька и виляние хвостом мгновенно снимают стресс, напоминая о безусловной преданности и любви. А какие именно породы собак больше всего любят обниматься? Об этом пишет УНИАН.

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Приветливые породы собак

Грейтдан

Это огромные пушистики, которые вопреки своим размерам очень нежны и милы. Они обожают прижиматься к хозяевам, а также плохо переносят одиночество.

Питбультерьер

Хотя эти собаки выглядят угрожающе, на самом деле они очень преданы, энергичны и дружелюбны. Любят объятия, особенно с детьми. С правильным уходом станут отличными домашними любимцами.

Ньюфаундленд

Эти огромные собаки славятся спокойным и кротким характером. Им нравится лежать рядом с хозяевами или даже на них, невзирая на вес до 70 кг.

Золотистый ретривер

Популярная порода известна своей доброжелательностью и мягким характером. Им присуще врожденное желание угодить, поэтому ретриверы требуют много внимания и ласки.

Боксер

По своему телосложению это крепкие мускулистые собаки. Отличаются игривостью, непоколебимой преданностью и любовью к объятиям. Особенно любят детей.

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Мопс

Эти миниатюрные собачки с морщинистыми мордашками просто обожают ласки. Они постоянно ходят за хозяевами, норовя залезть на колени или в постель. И чем больше внимания получают, тем счастливее.

Итак, если вы ищете себе мягкого и приветливого четырехлапого друга, обратите внимание на вышеперечисленные породы.

Напомним,как понять свою собаку по поведению.

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