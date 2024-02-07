Источник витаминов и микроэлементов: что вы не знали о винегрете

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Винегрет популярен в Украине овощной салат. Это полезное, простое и вкусное блюдо. Каждая украинская хозяйка готовит его по-своему. И традиционный рецепт с фасолью и солеными огурцами не единственный.

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Головне, що він готується з доступних та корисних для здоров’я продуктів. Вінегрет – джерело клітковини, пектинів, важливих мінералів та вітамінів. Завдяки квашеним огіркам та капусті він має пробіотичну дію, підтримує кишкову флору, впливаючи⠀на імунітет, що особливо важливо зараз.⁣⁣⠀

Буряк сприяє регулярній роботі кишківника, позитивно впливає на кровоносну систему, серце та має речовини, які нормалізують тиск. Морква забезпечує вітаміном А, капуста і цибуля вітаміном С. Горошок і квасоля є добрими джерелами рослинного білка та роблять салат більш ситнішим. Ще корисні властивості вінегрету додає олія. ⁣⁣⠀

Звичний склад салату можна змінити на свій смак. Дехто додає морську капусту, що збагачує цю страву йодом. Горошок чи квасолю можна замінити сочевицею.⁣⁣⠀

В класичних рецептах вінегрет зазвичай містить соняшникову олію. Особливо смачно коли вона нерафінована, запашна. Але можна й використати іншу, наприклад оливкову. Також можна змінювати пропорції овочів, додавати гриби, свіжі огірки та навіть кислі яблука.⁣⁣⠀

Взимку ми їмо більше приготованих овочів, тому готуйте на здоров‘я вінегрет та використовуйте фантазію, збагачуючи його додатковими овочевими компонентами.