Из-за этой ошибки орхидея мгновенно теряет бутоны: как ухаживать за цветком

Орхидеи – прекрасные комнатные растения, которые при правильном уходе могут храниться годами. За ними может быть сложно ухаживать, особенно если вы пытаетесь заставить растение снова зацвести.

Видео дня

Орхидеи могут быть чувствительны к водопроводной воде из-за содержащихся в ней химических веществ. Об этом сообщает Express.co.uk.

Кроме того, обязательно выращивайте их в компосте для орхидей на основе коры, а не в традиционном компосте для комнатных растений. Это помогает имитировать их природную среду в тропических лесах.

Читайте также: Будет расти быстрее и здоровее: как самостоятельно сделать удобрение для орхидеи

Важно также знать об ошибках по уходу, которые могут привести к опадению цветочных почек. Большинство комнатных орхидей не любят прямое солнце или слишком мало света.

Тропические орхидеи также плохо живут на очень сухом воздухе, поэтому регулярно сбрызгивайте листья. Это особенно важно в зимние месяцы, когда работает отопление.

По словам экспертов, холодные сквозняки могут стать причиной опадения почек. Убедитесь, что горшок не расположен рядом с источниками тепла или сквозняками, такими как радиаторы.

Напомним, что в большинстве своем комнатные растения вполне безопасны, но некоторые из них – токсичны для детей и животных. Токсическими могут быть листья, сок или луковицы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!