Избавьтесь от этого немедленно: от чего стоит избавиться, чтобы быть в тренде
В 2025 году модницы вынуждены будут пересмотреть свой стиль, ведь многие тренды прошлых сезонов теряют актуальность. Некоторые излюбленные элементы гардероба уступают место новому, более утонченному и практичному решению.
Стильные модницы уже продемонстрировали, что "прямоугольные" пальто и леопардовые принты уходят в прошлое. Издание Who What Wear назвало семь главных антитрендов, от которых следует отказаться в 2025 году.
"Прямоугольные" пальто
Оversize больше не на пике популярности. В этом сезоне упор делается на женственность, поэтому длинные пальто с поясом становятся главным must-have. Такой фасон подчеркивает талию и визуально удлиняет силуэт, делая образ более элегантным.
Плиссированные мини-юбки
Обольстительный стиль уступает официальности. В моде снова юбки-карандаш, однако с обновленными материалами и оттенками. Самыми актуальными будут теплые тона, кожаные, трикотажные и сетчатые модели.
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Леопардовый принт
Любительницам анималистических мотивов следует изменить свои предпочтения. Леопардовый узор уступает место зебровому принту – более сдержанному и универсальному, отлично комбинирующемуся с любым гардеробом.
Бейсболки
Вместо спортивного стиля в тренды возвращается элегантность. В моде шляпы : от изысканных моделей-таблеток, гармонирующих с деловыми лугами, до шляп-ведер, которые станут великолепным дополнением к casual-образам.
Кашемировые перчатки
Кожаные аксессуары возвращаются! Кожаные перчатки – не только стильный элемент, но и практичный выбор, поскольку они имеют теплую подкладку, защищающую от холода.
Норковые шубы
Искусственный мех – главный тренд сезона. Модницы выбирают короткие "лохматые" куртки, которые придают образу стильного акцента. Они отлично сочетаются как с широкими джинсами, так и с леггинсами.
Сумки-шоперы
Практичность остается, но в новой форме. Сумки для боулинга возвращаются в моду, становясь стильным и функциональным аксессуаром для любого образа.
В 2025 году мода делает акцент на женственность, элегантность и комфорт. Поэтому пора обновить гардероб в соответствии с новыми тенденциями!
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