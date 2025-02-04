Избавьтесь от этого немедленно: от чего стоит избавиться, чтобы быть в тренде

В 2025 году модницы вынуждены будут пересмотреть свой стиль, ведь многие тренды прошлых сезонов теряют актуальность. Некоторые излюбленные элементы гардероба уступают место новому, более утонченному и практичному решению.

Стильные модницы уже продемонстрировали, что "прямоугольные" пальто и леопардовые принты уходят в прошлое. Издание Who What Wear назвало семь главных антитрендов, от которых следует отказаться в 2025 году.

"Прямоугольные" пальто

Оversize больше не на пике популярности. В этом сезоне упор делается на женственность, поэтому длинные пальто с поясом становятся главным must-have. Такой фасон подчеркивает талию и визуально удлиняет силуэт, делая образ более элегантным.

Плиссированные мини-юбки

Обольстительный стиль уступает официальности. В моде снова юбки-карандаш, однако с обновленными материалами и оттенками. Самыми актуальными будут теплые тона, кожаные, трикотажные и сетчатые модели.

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Леопардовый принт

Любительницам анималистических мотивов следует изменить свои предпочтения. Леопардовый узор уступает место зебровому принту – более сдержанному и универсальному, отлично комбинирующемуся с любым гардеробом.

Бейсболки

Вместо спортивного стиля в тренды возвращается элегантность. В моде шляпы : от изысканных моделей-таблеток, гармонирующих с деловыми лугами, до шляп-ведер, которые станут великолепным дополнением к casual-образам.

Кашемировые перчатки

Кожаные аксессуары возвращаются! Кожаные перчатки – не только стильный элемент, но и практичный выбор, поскольку они имеют теплую подкладку, защищающую от холода.

Норковые шубы

Искусственный мех – главный тренд сезона. Модницы выбирают короткие "лохматые" куртки, которые придают образу стильного акцента. Они отлично сочетаются как с широкими джинсами, так и с леггинсами.

Сумки-шоперы

Практичность остается, но в новой форме. Сумки для боулинга возвращаются в моду, становясь стильным и функциональным аксессуаром для любого образа.

В 2025 году мода делает акцент на женственность, элегантность и комфорт. Поэтому пора обновить гардероб в соответствии с новыми тенденциями!

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