Избавьтесь от них немедленно: 8 цветов и растений, которые навлечут проблемы в дом

Цветочные растения могут быть не только украшением вашего дома, но и влиять на ваше самочувствие и эмоциональное состояние, отмечают фэн-шуй мастера. Некоторые из комнатных растений могут оказать негативное влияние на ваше здоровье и энергию.

Как сообщает издание santeplusmag, некоторые комнатные растения, согласно верованиям фэн-шуй, могут притягивать отрицательную энергию или оказывать вредное влияние на ваше самочувствие. Вот 8 таких растений, которых рекомендуется избегать:

1. Дифенбахия Сегуина:

Токсическое растение, опасное для детей и домашних животных. Сок может вызвать раздражение кожи, глаз, а также проблемы с пищеварением.

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2. Азалия:

Цветущий кустарник, сок которого опасен при попадании внутрь организма. Листья и цветы могут вызвать тошноту, рвоту, головокружение.

3. Пуансетия (Рождественская звезда):

Красивое, но токсичное растение. Вещества в листьях и стеблях могут вызвать раздражение слизистых оболочек.

4. Монстера:

Выделяет сок, который может раздражать кожу и вызывать головные боли.

5. Цикламен персидский:

По верованиям может негативно влиять на успех человека.

6. Кактус морской еж:

Колючки могут ранить детей. Считается, что истощает энергию человека.

7. Орхидея:

Не рекомендуется ставить в спальню, потому что может вредить энергетике человека.

8. Кливия:

Луковица растения токсична, может вызвать тошноту и рвоту. Не рекомендуется ставить на подоконник, потому что может мешать личной жизни.

Существует множество других комнатных растений, которые, согласно фэн-шуй, приносят положительную энергию и гармонию. К ним относятся бамбук, папоротник, драцена, фикус, спатифиллум и другие.

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