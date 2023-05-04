Избавьтесь от старого и очистите дом от негатива: ритуалы на лунное затмение

Лунное затмение в ночь с 5 на 6 мая – это время, когда можно вернуть свою жизнь на 180 градусов. В такие периоды советуют избавляться от старого, чтобы пригласить новую энергию в жизнь.

Также в дни лунного затмения следует заниматься очищением дома от негативной энергетики. UAportal подготовил ритуалы, которые можно использовать 5 мая.

На затмение Луны рекомендуется избавляться от ненужных связей, отношений, негативных мнений, неудач и проблем. В такой период можно сбросить с себя бремя отрицательной энергии, избавиться от сглаза и порчи.

Читайте также: Полное солнечное затмение: приметы, предрассудки и что нельзя делать

Видео дня

Ритуал осуществляется за час до наступления затемнения. Нужно принять ванну с солью, после чего выпить стакан освященной воды. Затем зажгите свечу, возьмите лист бумаги и напишите все, от чего хотите избавиться. Это могут быть болезни, плохая работа, неприятные люди в жизни, финансовые невзгоды и т.д.

После этого перечитайте написанное и сожгите листок в пламени свечи. Внимательно смотрите на огонь и мысленно прощайтесь со своей прошлой жизнью и неудачами.

Следующим шагом нужно на другом листе бумаги написать то, что хочется пригласить в жизнь. Опишите свои желания, вкладывая всю энергию в слова. На обороте листа также нужно написать план достижения желаемого. Этот лист нужно положить в место, где его никто не найдет.

Напомним, 20 апреля жители Земли наблюдали гибридное солнечное затмение.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал !