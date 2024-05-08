Изменился график магнитных бурь на конец мая: станет ли больше ударов

В среду, 8 мая, геомагнитное поле Земли находится в состоянии относительного покоя. Сила магнитных бурь не превышает 3 балла. Однако уже 12 мая по Земле снова ударит мощный шторм, достигший К-индекса 4.

По данным сервиса Meteoagent, следующая мощная магнитная буря произойдет 23 мая, повторение шторма возможно 26 и 31 мая.

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Что такое магнитные бури и как они возникают

Магнитные бури – это кратковременные колебания магнитного поля Земли, возникающие из-за выбросов солнечного вещества. Эти выбросы, называемые корональными выбросами массы, улетают в космос с огромной скоростью и, достигая Земли, взаимодействуют с ее магнитосферой.

Существует несколько факторов, влияющих на интенсивность и частоту магнитных бурь:

Чем выше солнечная активность, тем больше вероятность возникновения мощных корональных выбросов массы, которые могут привести к сильным магнитным бурям.

Быстрый солнечный ветер, летящий в сторону Земли, может вызвать более интенсивные магнитные бури.

Наша планета не всегда одинаково расположена в магнитосфере. Когда она находится в ее "защищенной" части, воздействие магнитной бури может быть менее ощутимым.

Воздействие магнитных бурь на человека может быть разным:

Люди, которые метеозависимые, могут ощущать головную боль, головокружение, тошноту, слабость, раздражительность, нарушение сна, обострение хронических заболеваний.

В некоторых случаях магнитные бури могут привести к ухудшению работы сердечно-сосудистой системы, скачкам артериального давления, обострению аллергических реакций.

Важно отметить, что не все люди испытывают влияние магнитных бурь. Некоторые люди не подмечают никаких изменений в своем самочувствии.

Как защититься от магнитных бурь:

Нужно спать достаточное количество часов, есть здоровую пищу, избегать стрессов.

Следует увеличить физическую активность: регулярные физические упражнения помогают улучшить общее самочувствие и повысить устойчивость к магнитным бурям.

Важно! Если вы чувствуете себя плохо во время магнитной бури, обратитесь к врачу.

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