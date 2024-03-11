Изменился график магнитных бурь на март: календарь опасных периодов

Понедельник, 11 марта, начался с четырехбалльной магнитной бури. Ее сила достигает оранжевого уровня опасности.

Видео дня

Согласно данным сервиса Meteoagent, 12 и 13 марта магнитная буря упадет до 3 баллов. Ближайшие геомагнитные шторма возможны в конце месяца.

Также читайте: Уже в апреле можно будет увидеть солнечное затмение и редкую комету дьявола.

Магнитные бури сегодня, завтра и до конца марта 2024

Что такое магнитные бури?

Магнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли, возникающих в результате воздействия солнечной активности. Когда солнечный ветер, поток заряженных частиц, исходящих от Солнца, сталкивается с магнитосферой Земли, он может деформировать ее и вызвать колебания магнитного поля. Эти колебания и называют магнитными бурями.

Как магнитные бури оказывают влияние на людей?

Воздействие магнитных бурь на людей до конца не изучено, но некоторые исследования показывают, что они могут иметь следующие последствия:

Ухудшение самочувствия: головные боли, головокружение, тошнота, слабость, раздражительность, нарушение сна.

Обострение хронических заболеваний: сердечно-сосудистых, респираторных, артритов, мигреней.

Снижение трудоспособности: ухудшение концентрации внимания, памяти, замедление реакции.

Повышение риска аварий и травм из-за ухудшения самочувствия и внимания.

Как защитить себя от воздействия магнитных бурь?

Следите за прогнозом магнитных бурь. В дни магнитных бурь:

Избегайте физических и эмоциональных перегрузок. Высыпайтесь. Пейте много воды. Употребляйте продукты, богатые витаминами и микроэлементами. Принимайте контрастный душ. Делайте зарядку или легкие упражнения. При необходимости принимайте обезболивающие или успокаивающие препараты.

Важно отметить, что не все люди испытывают влияние магнитных бурь. Если вы испытываете ухудшение самочувствия во время магнитных бурь, обратитесь к врачу, чтобы исключить другие причины.

Напомним, когда проходят сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!